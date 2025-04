Badania prowadzone na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku udowadniają, że im pozytywniej podchodzimy do życia, tym mamy mniejsze ryzyko wystąpienia zawału i innych chorób serca.Eksperyment, w którym wzięło udział ponad 1700 uczestników w początkowej fazie określił ryzyko chorób serca u każdego z badanych. Jednocześnie, na specjalnej skali od 1 do 5, ocenie poddany został ich optymizm. Po 10 latach obserwacji zauważono bardzo ciekawą prawidłowość. Okazuje się bowiem, że aż o 22 % zmniejsza się ryzyko zawału w przeliczeniu na każdy punkt na „skali optymizmu”. Jak to jest możliwe? Nie istnieje jeszcze ostateczne wyjaśnienie tego zjawiska. Podejrzewa się, że nasze usposobienie wpływa na szybkość bicia naszego serca, ilość snu, czy skłonność do szkodliwych nałogów, takich jak np. palenie papierosów. Optymiści potrafili także lepiej radzić sobie ze stresem, jednym z głównych zagrożeń dla naszego serca. Warto dodać także, że krótkie epizody depresyjne nie zwiększały całkowitego ryzyka zachorowania u optymistów.Co należy więc robić, aby poczuć się lepiej i rzadziej chorować? Na to pytanie naukowcy znają już odpowiedź. Codziennie trzeba znaleźć czas na małe przyjemności, coś co sprawia nam radość. Nawet 15 minut dziennie wystarczy żeby nasz organizm poczuł różnicę. Dlatego do kilku wszystkim dobrze znanych prostych zasad mających za zadanie uchronić nas przed chorobami serca takich jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna itp. dołączmy uśmiech na twarzy. Nasze serce na pewno nam za to podziękuje.(kp/pk)

