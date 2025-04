Wcześniejsze badania udowadniały, że organizmy niższe np. ryby czy płazy potrafią odtworzyć nie tylko płetwy oraz kończyny po urazie, ale również serce. Teraz wiemy, że zwierzęta bardzo bliskie w rozwoju człowiekowi tj. gryzonie, do pewnego etapu również zachowują zdolności regeneracyjne.

Badacze wykorzystując myszy laboratoryjne odkryli, ze nawet duży fragment serca uszkodzony w czasie pierwszego tygodnia po porodzie odrasta całkowicie, nie pozostawiając żadnych widocznych śladów. Naukowcy już w 21 dni po usunięciu 15% masy serca mysiego noworodka zaobserwowali powrót prawidłowej funkcji i rozmiarów narządu. Odpowiedzialne za ten niebywały wręcz efekt wydaja się być komórki tkanki serca – kardiomiocyty. To one dzieląc się stanowią źródło nowych komórek.

Niestety serca dorosłych osobników tracą zdolność wzrostu w odpowiedzi na uszkodzenie tkanki. W związku z tym choroby mięśnia sercowego np. zawał serca, prowadzą do osłabienia całego organu i mogą skutkować niewydolnością serca. „Brak zdolności serc dorosłych do regeneracji stanowi poważną barierę w rozwoju medycyny sercowo–naczyniowej.” – stwierdza dr Eric Olson, zaangażowany w te badania. – „Ta praca pokazuje, że możliwa jest regeneracja serca w pewnym oknie czasowym po urodzeniu, jednak w późniejszym okresie zdolność ta jest tracona. Bogatsi w tę wiedzę możemy próbować odkryć metody przywracające sercu dorosłych zdolność samoleczenia.”

Kolejnym etapem pracy badaczy będzie określenie dokładnie „okna czasowego”, w którym możliwa jest regeneracja serca oraz stwierdzenie, dlaczego na pewnym etapie tracona jest ta niebywała umiejętność. Już teraz można z pewnością podpisać się pod słowami jednego z autorów badań dr Heshama Sadek - ”Jest to ważny krok naprzód na drodze do odkrycia leczenia chorób serca, zabójcy numer 1 w krajach rozwiniętych.” Badanie zostało opisane w internetowym wydaniu czasopisma popularnonaukowego Science.

Źródło: Science Daily/ kp

