Serce na dłoni. Kochaj zawsze jak za pierwszym razem

Minęło już sporo czasu od chwili, kiedy liczyło się tylko to, że kochasz. Zdarzyło Ci się już cierpieć z powodu swojego uczucia, poznać gorycz rozczarowania, zdobyć bolesne doświadczenia. Teraz nie wyobrażasz sobie, jak można pozostać do końca sobą i jednocześnie odnaleźć się w związku - bez budowania murów, frustracji, bezbronnie. A jednak jest to możliwe!