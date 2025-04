Ta dziewczynka od urodzenia wykazała się niesamowitą wolą życia. Lacey Sherriff przyszła na świat w 27. tygodniu ciąży w Londynie. Ważyła zaledwie 635 gramów. Dziecko cierpiało na martwicze zapalenie jelit. Niezbędna była operacja. W czasie zabiegu serce wcześniaka zatrzymało się dwukrotnie. Niesamowitą historię Lacey opisał portal BBC News.

Zabieg musiał zostać przeprowadzony w 5. dobie życia dziecka. Polegał na wyłonieniu stomii (ujścia jelita), do której przymocowuje się specjalny woreczek, gromadzący niestrawione resztki pokarmowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu chory wypróżnia się przez stomię. Jest ono stosowane w przypadku stanów zapalnych jelit, nowotworów oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

Operacja była trudna i ryzykowna, głównie ze względu na niewielkie rozmiary pacjentki. W czasie przeprowadzania zabiegu doszło do zatrzymania akcji serca dziewczynki. Po raz pierwszy przestało ono bić na 12 minut. Za drugim razem - na 10. Rodzice dziecka byli przygotowanie na najgorsze, mimo tego, dziecko przeżyło.

A premature baby whose heart stopped beating for 22 minutes has been called a "miracle" by doctors who treated her. Lacey Sherriff, who was born at 27 weeks weighing 1.4lb (635g), had two cardiac arrests during emergency surgery when she was five days old. https://t.co/lWZfWIv3Pc

