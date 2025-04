Zespół X – wcale nierzadki problem

Chorzy z zespołem X stanowią 10-20% pacjentów z dławicą piersiową. Przeważają wśród nich kobiety w wieku pomenopauzalnym. Sercowy zespół X jest to postać choroby niedokrwiennej serca, należąca do zespołów wieńcowych stabilnych. Manifestuje się objawami klinicznymi dławicy piersiowej, jednak podstawowa różnica polega na tym, że obraz tętnic wieńcowych w koronarografii jest prawidłowy. Próba wysiłkowa przynosi wynik dodatni – obniżenie odcinków ST w elektrokardiogramie.

Zastanawiająca jest przyczyna występowania objawów, skoro tętnice wieńcowe są prawidłowe. Najczęściej wiąże się występowanie dolegliwości z upośledzeniem mikrokrążenia wieńcowego. Pewne znaczenie przypisuje się także nadmiernej wrażliwości na ból. Ponadto u części osób stwierdza się zaburzenia natury psychicznej, które mogą nasilać dolegliwości. Często współistnieje z zespołem lęku napadowego. Ponieważ przyczyny choroby nie są pewne, nazywa się go zespołem X.

Objawy i odchylenia w badaniach dodatkowych

Obraz kliniczny może przypominać stabilną dławicę piersiową, związaną z obecnością istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. U mniej niż połowy chorych ból dławicowy jest typowy. U pozostałych trwa dłużej i może być bardzo silny. Słabo odpowiada na podanie nitrogliceryny. EKG spoczynkowe ma prawidłowy zapis. Natomiast elektrokardiograficzna próba wysiłkowa wskazuje przejściowe zmiany niedokrwienne (obniżenie odcinków ST). Często zdarza się, że trzeba przerwać test z powodu skarg chorego na zmęczenie. W koronarografii tętnice wieńcowe mają prawidłowy obraz lub nieistotne zwężenia.

Rozpoznanie i leczenie sercowego zespołu X

Postawienie rozpoznania wymaga wykluczenia miażdżycy tętnic wieńcowych oraz innych chorób objawiających się bólem w klatce piersiowej, nie tylko kardiologicznych. Niezbędne jest wykonanie koronarografii. Zasadniczym celem leczenia jest zmniejszenie dolegliwości bólowych. W tym celu stosuje się przede wszystkim azotany, β-blokery i blokery kanału wapniowego. U chorych z współwystępowaniem zaburzeń psychicznych potrzebne jest zastosowanie leczenia psychiatrycznego.

Przebieg i rokowanie

Dolegliwości w zespole X często są uporczywe i utrzymują się latami, pogarszając jakość życia. Jeśli chodzi jednak o rokowanie, to jest ono bardzo dobre. Podczas wieloletniej obserwacji nie stwierdza się częstszego występowania zawałów ani niewydolności serca.

