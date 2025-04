Starzenie się skóry jest naturalnym procesem, który dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Stosując odpowiednie kosmetyki, można skutecznie opóźnić jego efekty, czyli spowolnić powstawanie zmarszczek oraz wygładzić i spłycić te, które już się pojawiły. W tym celu należy odpowiednio wcześnie rozpocząć systematyczną pielęgnację skóry preparatami przeciwzmarszczkowymi. Zawarte w nich aktywne składniki – przede wszystkim te, które działają antyutleniająco – nie tylko nawilżą, odżywią i zregenerują skórę, ale także zmobilizują jej komórki do odnowy.

Wśród wielu dostępnych na rynku kosmetyków do pielęgnacji cery dojrzałej na uwagę zasługuje nowa linia Anti-Aging marki FlosLek Laboratorium zawierająca wysokiej jakości substancje aktywne, w tym drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy. Przenika on w głębsze warstwy skóry, nawilża ją i daje mocniejszy efekt liftingu. Wypełnia zmarszczki i bruzdy wygładzając skórę i wyraźnie poprawiając jej jędrność. W składzie kosmetyków Anti-Aging znajdują się także olej aragonowy i olej makadamia, które zapobiegają przedwczesnemu pojawieniu się zmarszczek, uelastyczniają, nawilżają i rewitalizują skórę, a także wybielający fitokompleks oraz kompleks naprawczy chroniący przed promieniowaniem UV.

W skład serii Anti-Aging wchodzą 4 produkty: krem na dzień, krem na noc, maseczka, krem pod oczy.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień SFP 15 z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym - pobudza proces odnowy komórkowej skóry, poprawia jej wygląd, koloryt i kondycję. Widocznie spłyca zmarszczki, głęboko nawilża oraz zapewnia silną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Przeciwzmarszczkowy krem na noc z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym - wygładza skórę, zmniejsza ilość płytkich i głęboko utrwalonych zmarszczek. Skóra odzyskuje blask, jednolity, naturalny kolor oraz staje się elastyczna i miękka w dotyku.

Przeciwzmarszczkowa maseczka z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym - silnie redukuje głębokie zmarszczki, odżywia i koi skórę oraz zapewnia przedłużony efekt liftingu; po zastosowaniu maseczki skóra staje się gładka, jędrna i odmłodzona oraz zyskuje promienny i zrelaksowany wygląd.

Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym - dostarcza delikatnej skórze wokół oczu niezbędnych substancji budulcowych i odżywczych; poprawia napięcie, jędrność i elastyczność skóry wokół oczu oraz rozjaśnia cienie pod oczami i redukuje podpuchnięcia.

Źródło: materiały prasowe KiS Production/ mk