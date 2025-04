Wzmacniające serum do osłabionych paznokci BIO 2 Vitamin Booster

Zawarte w formule preparatu bogactwo witamin A, B5, C i E oraz olej arganowy odżywią słabe i kruche paznokcie. Serum pobudza je również do tworzenia keratyny – głównego budulca paznokci, dzięki czemu płytka szybciej rośnie.

Regularne stosowanie preparatu sprawia, że paznokcie stają się bardziej giętkie i elastyczne, a tym samym nie kruszą się i nie łamią.

Zaawansowany utwardzacz do paznokci BIO 2 Hardner

Przygotowany specjalnie z myślą o osobach posiadających cienkie i słabe paznokcie podatne na łamanie i rozdwajanie. Zaawansowany kompleks roślinnych komórek macierzystych róży zawarty w formule preparatu wzmacnia i odżywia paznokcie.

Regularne stosowanie preparatu sprawia, że paznokcie stają się gładsze, mocniejsze, a jednocześnie bardziej elastyczne.

Preparat nabłyszczający lakier BIO 2 So Shiny

Pokrywa lakier twardą, lśniącą tarczą ochronną odporną na ścieranie, dzięki czemu znacznie wydłuża połysk i trwałość manikiuru. Ożywia także barwę lakieru i zapobiega jego odpryskiwaniu. Zastosowana w preparacie technologia tlenowa umożliwia swobodny przepływ tlenu.

Kompleksowy program pielęgnacji paznokci BIO 2 3in1

To preparat o kompleksowym działaniu. Może być stosowany jako podkład pod lakier, gdyż zapewnia łatwiejszą i bardziej równomierną aplikację lakieru bez smug i zacieków. Chroni także płytkę paznokcia przed żółknięciem, plamami i odbarwianiem.

Możemy stosować go na lakier jako zewnętrzną warstwę (nadaje połysk i zabezpiecza go przed ścieraniem, zarysowaniami i odpryskiwaniem) lub samodzielnie jako bezbarwny lakier o wysokim połysku (zdobi, ale przede wszystkim zabezpiecza płytkę paznokcia tworząc na niej twardą, lśniącą powłokę odporną na działanie wody).

Źródło: materiały prasowe Bell/mn