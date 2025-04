4 z 12

Seria Pharmaceris A – dermokosmetyki do skóry alergicznej i wrażliwej

ULTRA-SENSILIUM Krem-ratunek dla skóry podrażnionej i zaczerwienionej – polecany do stosowania w nagłych podrażnieniach spowodowanych działaniem mydeł, zbyt agresywnych kosmetyków oraz czynników atmosferycznych (silnego słońca, wiatru, mrozu i innych). Jest też doskonały do regularnej pielęgnacji skóry delikatnej, wrażliwej skłonnej do podrażnień, zaczerwienień lub stale narażonej na działanie czynników drażniących, np. w czasie golenia i depilacji. Skutecznie i szybko łagodzi oraz koi podrażnioną skórę dzięki zawartości D-pantenolu oraz alantoiny. Ponadto obecność D-pantenolu pomaga regenerować naskórek i zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry. Działanie tych składników wspomagane jest przez olej Canola, który ma właściwości łagodzące i kojące.