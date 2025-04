fot. Fotolia

Dlaczego w Polsce ciągle rutynowo stosuje się chemioterapię, która w wielu przypadkach nie daje pożądanych skutków terapeutycznych w kolejnych rzutach leczenia? Co mogłoby sprawić, że systemowe leczenia raka miałoby szansę stać się bardziej efektywne? Odpowiedź jest prosta – do prowadzenia skutecznej walki z rakiem potrzebna jest informacja. Winna ona dotyczyć, z jednej strony, dokładnego określenia indywidualnego profilu molekularnego pacjenta, z drugiej zaś – budowania wiedzy o najnowszych metodach leczenia celowanego molekularnie w odniesieniu do danego przypadku klinicznego. Przydatnym narzędziem informacyjno-diagnostycznym jest dedykowany badaniom molekularnym serwis Oncompass.

Diagnostyka onkologiczna nowotworów wymaga współpracy specjalistów wielu dziedzin i zastosowania szeregu metod badawczych. Wykorzystuje się w niej techniki i systemy biochemiczne, morfologiczne, morfometryczne, cytogenetyczne i molekularne. Te ostatnie mają szczególne znaczenie – pozwalają poznać materiał genetyczny komórek nowotworowych i – tym samym – ukierunkować leczenie pacjenta, nie narażając go na utratę czasu i zdrowia z powodu podejmowania z góry skazanej na niepowodzenie nieskutecznej terapii.

Dostępny w Polsce od prawie roku serwis Oncompass działa dwuetapowo: najpierw koncentruje się na rzetelnym wykonaniu diagnostyki wielogenowej, a następie daje unikalną informację przy użyciu narzędzi bioinformatycznych o dostępnych opcjach terapii celowanych na całym świecie skorelowanych w profilem molekularnym danego pacjenta.

Co jest potrzebne do wykonania badania diagnostyki molekularnej przez serwis Oncompass w nowotworach litych kiedy choroba jest już zdiagnozowana? Kluczem do określenia DNA komórek nowotworowych jest materiał próbki tkanki guza lub materiał z biopsji. Ten, wraz ze stosownym formularzem, wysyła się do laboratorium serwisu Oncompass. Po zakończonym badaniu pacjent oraz lekarz prowadzący otrzymują interpretację uzyskanego wyniku badania oraz Raport końcowy, który zawiera 3 kluczowe informacje.

Pierwsza dotyczy możliwych terapii celowanych molekularnie skorelowanych z profilem genowym pacjenta, pozwalając na personalizację leczenia. Druga bazuje wokół informacji o toczących się badaniach klinicznych w odniesieniu do zbadanego profilu molekularnego. Umożliwia to zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, zdobycie pełnej wiedzy o potencjalnych opcjach leczenia konkretnego przypadku. Trzecia, niekiedy najważniejsza informacja, szczególnie dla osób, które już są w trakcie leczenia, wskazuje, które cząsteczki lekowe nie są skorelowane z profilem genowym pacjenta i nie spowodują zniszczenia chorych komórek w organizmie.

Informacyjne combo dostarczane przez Oncompass pozwala pacjentowi lepiej poznać swoją chorobę, a także sprawia, że w partnerstwie z lekarzem, jest w stanie bardziej świadomie określić swoją przyszłą ścieżkę leczenia. W każdym przypadku istnieje możliwość, aby to właśnie lekarz z góry określił geny, które mają zostać poddane badaniom molekularnym.

Niezależnie od wskazań zawartych w Raporcie końcowym z badania, to wiedza i doświadczenie onkologa są zawsze podstawą dla ustalenia właściwej terapii.

Więcej informacji na temat serwisu Oncompass na www.oncompass.pl.

Zobacz też: Jak powstają nowotwory?

Źródło: materiały prasowe f2f evolution/mn

Reklama