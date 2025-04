Podwyższony poziom oksytocymy i endorfin, przyśpieszone krążenie krwi, zwiększony dopływ tlenu do mięśni i organów. Ból, który zwalcza ból.

6000 kolców, których nacisk poprawia samopoczucie i relaksuje. To zasługa nowego produktu na rynku polskim. SHIVAMATA.

Shivamata nawiązuje do azjatyckiego tradycyjnego i zdrowego stylu życia opartego na zasadach chińskiej akupunktury i terapii Moks.



Shivamata to niewielki materac składający się z lekkiej pianki pokrytej bawełnianym płótnem z małymi licznymi krążkami, z którym każdy ma 27 ostrych leczniczych kolców.

Tajemnicą Shivamaty jest to, iż osiągnięcie stanu odprężenia staje się możliwe dzięki zastosowaniu akupresury powiązanej bezpośrednio z terapią moksą. Ta mało znana w Polsce metoda, pokrewna akupunkturze polega na ogrzewaniu punktów akupunkturowych, co stymuluje swobodny przepływ energii życiowej przez ścieżki energetyczne zwane meridianami.

Tradycyjna chińska medycyna naucza, iż przez organizm każdego człowieka przebiega energia życiowa “chi” właśnie tymi meridianami, które jeśli zostaną zablokowane, zaczynają się problemy ze zdrowiem. Dlatego aby te kanały odblokować należy uciskać specjalne punkty, które leżą wzdłuż meridianów.

Dzięki Shivamata ćwiczymy wytrzymałość i elastyczność swojego ciała.

Korzystanie z maty jest bardzo proste. Wystarczy rozłożyć ją i położyć się na niej delikatnie. W zależności od oczekiwanego rezultatu, możemy zastosować ją bezpośrednio w kontakcie z twarzą, brzuchem, plecami, klatką piersiową, biodrami, udami, pośladkami lub nogami. Natomiast jeśli staniemy na niej stopami, dobroczynny wpływ akupresury obejmie cały organizm. Jeden seans powinien trwać od 10 min. do 45 min.



Na początku korzystanie z maty może być trochę bolesne, dlatego początkującym i osobom o wrażliwej skórze, zaleca się położenie na macie bawełnianego kocyka lub leżenie w cienkim podkoszulku. Z czasem organizm przyzwyczaja się do kontaktu z kolcami i leżenie gołym ciałem nie stanowi już problemu. Lekka bolesność zamienia się w delikatne mrowienie. Fala ciepła obejmuje nie tylko partię ciała, która ma kontakt z kolcami, ale cały organizm.

Mata łatwo się składa, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca