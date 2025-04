Najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu w Nowym Jorku udowodniło, że siarkowodór (H2S) chroni przed niszczącym działaniem stresu oksydacyjnego, czyli procesu, z wykorzystaniem którego wiele antybiotyków zabija bakterie. Dzięki tej wiedzy badacze będą mogli opracować skuteczne metody hamowania produkcji H2S przez bakterie. Eksperci przewidują nawet, że możliwe będzie odwrócenie oporności na antybiotyki wielu bakterii, w tym gronkowca, bakterii z rodzaju Pseudomonas ( w tym najgroźniejszej pałeczki ropy błękitnej - Pseudomonas aeruginosa), czy wreszcie bakterii E.coli. Dodatkowo wiele infekcji będzie ustępowało przy zastosowaniu znacznie niższych dawek antybiotyków, zmniejszając ilość powikłań wynikających z ich stosowania.

„Zaskakująco mało wiedzieliśmy do tej pory o biochemicznej i fizjologicznej funkcji H2S u zwykłych bakterii.” - zauważa dr Evgeny Nudler, jedna z autorek odkrycia - „Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami, jakie daje to odkrycie w walce z ciągle rosnącą opornością bakterii na antybiotyki. Nasze odkrycie umożliwia całkowicie nowe podejście, stworzenie terapii uzupełniającej niszczącej gazową obronę bakterii i przez to zwiększającej skuteczność wielu stosowanych obecnie antybiotyków.”

Praca opisująca badania amerykańskich naukowców została opublikowana na łamach czasopisma Science.

Źródło: Science Daily/ kp

