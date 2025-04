Z internetu korzystamy wszyscy. Choroba określana przez psychologów mianem zespołu uzależnienia od internetu (ang. Internet Addiction Syndrome - IAS) polega na utracie możliwości kontrolowania się w korzystaniu z sieci. W trakcie jej rozwijania się spada u chorego poziom satysfakcji osiąganej dzięki korzystaniu z internetu przez pewien okres czasu. Chory czuje, że by osiągnąć ten sam poziom zadowolenia, musi zwiększyć ilość czasu spędzonego przed monitorem. Odcięty od możliwości korzystania z sieci, odczuwa pogorszenie nastroju, jest rozdrażniony, nadpobudliwy i przerażony. Często obsesyjnie myśli o internecie, miewa także marzenia senne z nim związane. Jest to tzw. zespół abstynencyjny, który występuje także u alkoholików, narkomanów czy nałogowych palaczy. IAS to nie żarty. Jedynym, co może nas ochronić przed IAS, jest umiar i zdrowy rozsądek. Miejmy się na baczności w trakcie naszego codziennego przemierzania Globalnej Pajęczyny, bowiem uzależnienie się od tego, czego nam dostarcza, może zniszczyć życie równie skutecznie, co alkohol czy narkotyki.

