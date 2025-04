Najnowsze amerykańskie badanie sugeruje, że interakcje międzyludzkie powinny być brane pod uwagę jako czynnik wydłużający długość życia, na równi z innymi, takimi jak zdrowa dieta, ćwiczenia fizyczne czy unikanie szkodliwych nałogów. Również mała ilość kontaktów towarzyskich jest dla zdrowia równie szkodliwa jak palenie, czy otyłość. Jak to jest możliwe? Znajomi, przyjaciele, rodzina są naszym najlepszym mechanizmem obronnym przed zgubnym działaniem stresu. Są niejako buforem pomagającym nam lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dodatkowo sieć kontaktów służy wykształceniu pewnych norm zdrowego stylu życia. Kontakty towarzyskie wpływają zatem na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Naukowcy podkreślają także, że ze zwiększeniem naszego towarzyskiego zaangażowania rośnie nie tylko długość życia, ale co może nawet ważniejsze, jego jakość. Biorąc pod uwagę tak istotną rolę więzów międzyludzkich, być może już niedługo w czasie lekarskiej wizyty obok zaleceń co do przyjmowania leków usłyszymy pytanie o plany na wieczór, a zamiast recepty dostaniemy nakaz spotkania ze znajomymi. (kp/pk)

