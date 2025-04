Podstawą książki „Siły, które pokonają raka” jest zaprezentowanie różnorodnych terapii psychoonkologicznych, m.in.: terapii poznawczo-behawioralnej, akceptacji i zaangażowania oraz interwencje psychologii pozytywnej skoncentrowane na nadziei i wzroście osobowym. Mogą być one pomocne dla osób chorych i stanowić źródło wiedzy dla lekarzy i specjalistów. Jednak książka nie składa się wyłącznie z naukowych publikacji – to również zbiór wspomnień osób towarzyszących swoim bliskim w chorobie nowotworowej, jak również osób zaangażowanych w mniej lub bardziej profesjonalną pomoc np. w hospicjach. Autorami znacznej większości rozdziałów są specjaliści różnych dziedzin: psycholodzy, lekarze, terapeuci i psychiatrzy. Część z nich specjalizuje się w określonych, opisywanych w książce metodach terapeutycznych.

Najbardziej wzruszającą częścią książki są wywiady z osobami, których bliscy chorowali na raka: z Anną, która w chorobie wspierała ojca, a także z Tadeuszem Babczonkiem, który w walce z nowotworem towarzyszył żonie. To rozmowy o nadziei, przewartościowaniu własnego życia, zrozumieniu i bliskości, a przede wszystkim o zmianach, jakie zachodzą w życiu chorego i jego najbliższych.

„Siły, które pokonają raka” to pozycja skierowana także do rodziców i opiekunów. Troje z autorów książki podejmuje trudny temat oswojenia dziecka z chorobą nowotworową. W rozdziale „Kiedy choruje dziecko” znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania: jak powiedzieć dziecku o raku i jak z nim o nim rozmawiać? Czy warto mówić dziecku o wszystkim, co wiąże się z chorobą? Znajdziemy tu także zbiór lektur, które mogą być wsparciem dla małych i dużych pacjentów.

O chorobie nowotworowej warto i trzeba rozmawiać – szczerze i otwarcie. Wsparcie w trakcie choroby jest potrzebne jednak nie tylko pacjentowi, ale też jego bliskim. Rak zmienia nasze podejście do rzeczywistości, jest punktem zwrotnym i nieraz paradoksalnie choroba staje się początkiem nowego, lepszego patrzenia na świat i dowodem na to, jak bardzo jesteśmy silni: „to nie choroba była tym dobrym w skutkach doświadczeniem, ale to, że się nie załamałem i dałem sobie z tym wszystkim radę” – powiedział kiedyś uczestnik badań doktora Marusza Zięby, autora rozdziału „Trzęsienie ziemi”.

Więcej o książce dowiesz się w jej zakładce.

