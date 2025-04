Zazwyczaj są wynikiem bezsenności, a co za tym idzie – przemęczenia. Mogą być też po prostu konsekwencją starzenia się. Każda z nas pewnie zauważyła, że z czasem skóra pod oczami staje się coraz cieńsza i wszystkie żyłki i naczynka są bardziej widoczne. Stąd charakterystyczne sinofioletowe zabarwienie. Patologiczne sińce pod oczami pod dolną powieką bywają również skutkiem stosowania używek. Często borykają się z nimi palacze, osoby przesadzające z kawą i nadużywające alkoholu. Co ciekawe, z obserwacji lekarzy wynika również, że problem ten nasilają tabletki antykoncepcyjne. U niektórych natomiast cienie pod oczami są uwarunkowane genetycznie. Ot, taka uroda. Jeśli jednak pojawiają się od jakiegoś czasu i nie znikają, warto się zastanowić, co jest ich przyczyną.

13 najlepszych kremów na sińce pod oczami

Co wywołuje sińce pod oczami?

Reakcja alergiczna

Jeśli zasinienie wokół oczu pojawia się okresowo, np. tylko jesienią lub latem albo po zjedzeniu jakiegoś dania, i cienie mają kształt okularów, to prawdopodobnie odpowiada za nie uczulenie. Spróbuj zaobserwować, w jakich momentach się pojawiają (może np. po wizycie u koleżanki, która ma kota?). Jeśli się da, unikaj czynników uczulających. Skonsultuj się też z alergologiem, który stwierdzi, czy twoje uczulenie wymaga leczenia.

Kłopoty z nerkami

Czasami sińce pod oczami pojawiają się jednocześnie z bólami brzucha, pleców i zaburzeniami w oddawaniu moczu (biegasz co chwilę do łazienki albo przeciwnie – bardzo rzadko). Tak daje o sobie znać źle działający układ moczowy. Jak najszybciej umów się do lekarza. Konieczne będą dodatkowe badania (analiza moczu, być może usg nerek). Na własną rękę możesz sięgnąć po preparaty zawierające owoce żurawiny, która chroni pęcherz. Pij też jak najwięcej wody – nawet 3-4 litry na dobę.

Anemia

Jeśli twoja twarz ma raczej blady odcień z sińcami po oczami, często czujesz się osłabiona, zmęczona, miewasz zawroty i bóle głowy, to być może przyczyną twoich kłopotów jest niedokrwistość spowodowana jest niedoborem żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B. By ją potwierdzić, konieczne są badania krwi. Może cię na nie skierować lekarz POZ. Zanim do niego trafisz, wzbogać dietę w produkty bogate w żelazo – czerwone mięso, warzywa strączkowe. Łącz je z witaminą C, bo ułatwia wchłania żelaza (zawierają ją m.in. pomidory i papryka).

Owsica

Gdy sińce są bardzo ciemne i dodatkowo męczą cię bóle brzucha i swędzenie w okolicy odbytu, to prawdopodobnie masz owsiki. Dorośli zwykle zarażają się tą chorobą pasożytniczą od dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół. Leczenie jest proste – trzeba przez kilka dni przyjmować preparat przepisany przez lekarza. Kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy, bez względu na to, czy odczuwają objawy choroby. Trzeba również porządnie wyprać cała bieliznę.

Jak zlikwidować cienie pod oczami?