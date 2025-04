Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przeprowadzili studia genetyczne dwóch rodzin, których członkowie często narzekali na ból głowy. Okazało się, że większość z nich miała mutację genu CK1delta. Badacze postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście za bóle migrenowe odpowiada mutacja tego genu. W tym celu przeprowadzili doświadczenie na myszach. Obserwowali mózgi myszy wyposażonych w zmutowany gen, a konkretnie tzw. astrocyty (komórki charakteryzujące się nieregularnym kształtem, mające wypustki rozgałęziające się we wszystkich kierunkach). Astrocyty chronią i „podtrzymują" neurony. Okazało się, że w mózgach myszy ze zmutowanym genem wystąpiła większa koncentracja wapnia i astrocytów. Co – zdaniem naukowców – potwierdziło ich przypuszczenia.

Natomiast brytyjscy badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego podczas analizy DNA pobranego od członków rodzin, w których często występowały migreny, zauważyli gen o nazwie TRESK. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego genu sprawia, że strefa w mózgu zawiadująca bólem łatwiej ulega pobudzeniu i ma to bezpośredni związek z migreną.

Na migrenę w krajach rozwiniętych cierpi do 20 proc. populacji kobiet, przy czym choroba ta dotyka 35 proc. osób w wieku średnim, a tylko 4-5 proc. dzieci. W wieku podeszłym migrena należy do rzadkości. Napady migrenowe trwają zazwyczaj od czterech godzin do trzech dni.

To że na migrenę są bardziej podatne kobiety nie budzi już zdziwienia. Kiedyś badacze wiązali tę chorobę z menstruacją, ale po badaniach naukowców z Uniwersytetu Harvarda i Szpitala Dziecięcego w Bostonie, okazało się że przyczyna tej dolegliwości tkwi, gdzie indziej – u migrenowych kobiet występuje grubsza warstwa substancji szarej w dwóch regionach mózgu: w strefie tzw. wyspy odgrywającej ważną rolę w odczuwaniu bólu oraz w rejonie przedklinka koordynującego przepływ informacji.

