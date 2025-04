Rola lekarza

Rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc stawia lekarz na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego oraz badań dodatkowych. Gdy spełnione są podstawowe kryteria pacjent jest kierowany do lekarza specjalisty w celu uzyskania optymalnego leczenia. W pierwszej kolejności określa się najbardziej charakterystyczne objawy. Należą do nich zazwyczaj duszność, przyspieszony oddech oraz kaszel.

Obiektywne objawy choroby

Podczas badania chorego lekarz określa dodatkowe, ‘obiektywne’ objawy. Badanie stetoskopem pozwala na określenie stosunku obecnych dźwięków do normy u dorosłej osoby. Zazwyczaj słyszalne są dwa rodzaje dźwięków- świst wynikający ze zwężenia oskrzeli oraz miękkie rzężenia odpowiadające zawartości śluzu w oskrzelach. Wydech staje się dłuższy niż wdech. Pacjent układa ciało w charakterystyczny sposób, który pomaga mu w oddychaniu poprzez uruchamianie dodatkowych mięśni oddechowych tak, by zoptymalizować ich siłę. Oddychanie często występuje przez zwężone usta, co ułatwia choremu wymianę gazową.

Podstawa diagnostyki tkwi w spirometrii

W następnej kolejności podejrzewając POChP lekarz zleca dodatkowe badania. Jako pierwsze i najważniejsze jest badanie spirometryczne, które mierzy jakość przepływu powietrza przez oskrzela. Sprawdza się objętość powietrza jaką pacjent jest w stanie wydmuchać po głębokim wdechu w ciągu 1 sekundy. Oznacza się również objętość wydmuchiwaną w czasie całego, spokojnego wydechu. W normalnych warunkach w czasie 1 sekundy pacjent powinien być w stanie wypchnąć z płuc co najmniej 80% powietrza. Jeśli odsetek ten jest mniejszy, świadczy to o zwężeniu dróg oddechowych. Dodatkowo nie ulegają one rozszerzeniu po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela.

Badania dodatkowe - ocena stanu pacjenta

Podczas badania rentgenowskiego klatki piersiowej widać nadmiernie rozdęte płuca oraz pęcherze rozedmowe. Lekarz radiolog powinien wykluczyć współistnienie dodatkowych chorób, jak zapalenie płuc czy odma. W przypadku wątpliwości zaleca się badanie tomograficzne, które dokładnie uwidocznia zmiany w obrębie płuc. Niezmiernie istotna jest gazometria krwi tętniczej. Mówi ona wiele o jakości wymiany gazowej a dokładnie określa stosunek przenoszonego przez krew tlenu i dwutlenku węgla. Cały panel badań daje pogląd na stan pacjenta i daje możliwość wyboru optymalnej terapii.