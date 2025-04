Skarb Matki, Oliwka pielęgnacyjna z łagodzącym duetem: olejkiem ze słodkich migdałów oraz olejkiem z kiełków pszenicy

Oliwka pielęgnacyjna zawiera łagodzący olejek ze słodkich migdałów oraz olejek z kiełków pszenicy bogate w kwas oleinowy, linolowy, witaminy A, D, B, C i składniki mineralne.

Polecana jest do pielęgnacji wrażliwej skóry noworodków. Łagodzi podrażnienia skóry, nawilża, natłuszcza, uelastycznia skórę i zabezpiecza przed otarciami. Polecana do stosowania po kąpieli, na rozgrzane ciało i przy każdej zmianie pieluszek.

Główne cechy oliwki:

- Nawilża i natłuszcza,

- łagodzi podrażnienia,

- wzmacnia barierę ochronną naskórka,

- bez konserwantów i sztucznych barwników.

Producent: Makarczykowie

Pojemność: 200 ml.

