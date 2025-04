Fot. Fotolia

Skinny fat i otyłość miejscowa

Otyłość to nic innego jak nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Otyłość miejscowa to nagromadzanie się tłuszczu tylko w określonych miejscach – np. na udach, pośladkach, brzuchu. Przypadłość ta dotyka głównie osoby szczupłe, który nigdy nie miały problemu z sylwetką. Jadły co chciały, a i tak wyglądały jak osoby zdjęte z okładki kolorowego magazynu – pod warunkiem, że w ubraniu.

Problem pojawia się jednak po zrzuceniu ciuchów. Cellulit na udach, dodatkowe fałdki na biodrach i pośladkach, a także wokół talii i na brzuch – to tylko niektóre z mankamentów sylwetki, jakie pod ubraniem ukrywa osoba skinny fat.

Z problemem można poradzić sobie w tradycyjny sposób. Dieta i trening siłowy skutecznie usuwają niewielkie ilości tłuszczu, modelując ciało i ujędrniając je. Alternatywą są także zabiegi, które rozbiją nagromadzony miejscowo tłuszcz.

Kto może być skinny fat?

Skinny fat to bardzo częsta przypadłość wśród celebrytów. Do grona „chudych grubasów” należą między innymi Miley Cyrus, której tłuszczyk można było zaobserwować podczas transmisji ze sławnej gali MTV VMA, czy najbardziej znany przypadek, czyli modelka Victoria’s Secret – Karolina Kurkova.

Obie panie szczycą się piękną sylwetką, której niedoskonałości widać dopiero po założeniu bardziej skąpego stroju. Rezultatem pracy nad „Skinny Fat” jest „Skinny Fit”, innymi słowy zamiana tłuszczyku na mięśnie, co wygląda o wiele ładniej i zdrowo.

Inne sposoby na zwalczenie otyłości miejscowej

− Medycyna estetyczna posiada swoje sposoby na „otyłość miejscową”. Można wybrać kriolipolizę, czyli redukcję zalegającej tkanki tłuszczowej za pomocą niskich temperatur, bez użycia igieł ani skalpela. Alternatywą jest mezoterapia igłowa, która polega na wstrzyknięciu substancji odnawiających i rewitalizujących w postaci koktajlu w określone miejsce. Inną skuteczną metoda jest lipoliza ultradźwiękowa, niszcząca strukturę tkanki tłuszczowej, co wyszczupla i modeluje sylwetkę. Z cellulitem rozprawia się natomiast Cellu’ Contour – mówi Anna Machnik, kosmetolog z Body Clinic w Katowicach.

Trzeba jednak pamiętać, że efekty, które zyskamy w klinice medycyny estetycznej, będziemy musieli utrzymać silną wolą i ciężką pracą. Nie obędzie się bez siłowni i zmiany stylu żywienia. Zabiegi oraz zmiany w codziennym życiu zaowocują pożądaną sylwetką.

Znajomi będą podziwiać nas zarówno w pełnym ubiorze, jak i w stroju kąpielowym. Partner z pożądaniem spojrzy na nas w bieliźnie, a i nam samym będzie o wiele przyjemniej patrzeć na odbicie w lustrze. Jak powszechnie wiadomo, nie ma idealnych ludzi, lecz warto dążyć do doskonałości, polepszając jednocześnie stan naszego zdrowia i urody.

Źródło: Materiały prasowe Body Care Clinic

