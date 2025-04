Wyobraźcie sobie typowy szkolny sklepik. Jakie towary widzicie na półkach? Batoniki, chipsy, gumy, lizaki, napoje gazowane, drożdżowe bułki oblepione lukrem… Raczej nic pożywnego, a tym bardziej zdrowego. Niestety, tak przedstawia się rzeczywistość polskich szkół.

Tymczasem spożywanie wysokokalorycznych przekąsek pełnych konserwantów, cukrów, soli i tłuszczy wywołuje u dzieci efekt uzależnienia i rozdrażnienia. Ten znów skutkuje brakiem koncentracji, zmęczeniem, a zatem słabszymi wynikami w nauce. Szkoły, pragnąc zapewnić wychowankom dobre warunki edukacyjne, powinny dążyć do poprawy jakości oferty sklepów, funkcjonujących na ich terenie. Zaakceptowanie istnienia sklepików w takiej formie, w jakiej działają obecnie, stanowi milczące przyzwolenie na pogarszanie się stanu zdrowia dzieci. Pragnąc wspomóc jednostki oświatowe w „uzdrawianiu” sklepików szkolnych Fundacja BOŚ uruchomiła innowacyjny program grantowy „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”.

"Rodzice co raz częściej dbają o to, by ich pociechy odżywiały się regularnie i prawidłowo, jednakże nie są w stanie kontrolować wyborów dziecka, kuszonego zza sklepikowej lady kolorowo opakowanymi, znanymi z reklam przekąskami – opowiada Barbara Lewicka-Kłoszewska, wiceprezes zarządu Fundacji. – Sama edukacja młodzieży z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych nie wystarczy – podkreśla. – Dzieciom trzeba stworzyć możliwość łatwego nabycia pełnowartościowych, zdrowych i pożywnych produktów".

Udział w konkursie polega na przeprowadzeniu promocji zasad zdrowego odżywiania w środowisku szkolnym oraz przygotowaniu projektów przebudowy sklepiku w taki sposób, aby zapewniał on dostęp do zdrowych przekąsek: np. owoców, warzyw, jogurtów i pożywnych kanapek. Realna przebudowa sklepiku szkolnego to zadanie zbyt skomplikowane, by powierzać je samym dzieciom, dlatego organizatorzy zapraszają do projektu zespoły stworzone z uczniów, nauczycieli i rodziców.

"Realizując program „Aktywnie po zdrowie” zbieramy od nauczycieli i uczniów wiele cennych uwag dotyczących oferty sklepików szkolnych – zauważa Aleksandra Koper, specjalista ds. żywienia, nadzorująca projekt. – "Nasz nowy konkurs grantowy, kierowany do szkół wszystkich poziomów, służy poszukiwaniu zdrowych alternatyw dla niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych młodzieży. Wspólnie realizowane zadania wspomagają wyrobienie zdolności krytycznej oceny reklam oraz wyboru produktów spożywczych, odpowiadających potrzebom organizmu".

Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze projekty grantami, których łączna pula wynosi 50 tysięcy złotych. Za najlepszą realizację przebudowy sklepiku szkoły mogą otrzymać dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Komunikacja uczestników z organizatorami konkursu odbywa się poprzez portal www.aktywniepozdrowie.pl (Zakładka „Sklepiki – reaktywacja”). Tam też do 31 marca 2012r można zarejestrować zespół, pragnący uczestniczyć w programie, do czego serdecznie zachęcamy.

Wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym tej akcji.

Polecamy: Akcja "Czas na zdrowie"

Źródło: materiały prasowe BOŚ/mn

Reklama