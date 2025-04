Według badań prowadzonych przez amerykański National Institute of Mental Health, do uzależnień predysponują niektóre choroby psychiczne. Należą do nich zaburzenia osobowości oraz określone stany psychiczne, takie jak stałe uczucie niepokoju lub zły nastrój.

Osoby, które cierpią na tego typu schorzenia, są trzykrotnie bardziej narażone na rozwój uzależnień. Z kolei u 60% osób diagnozowanych z powodu nadużywania jakichś substancji, wykryto także zaburzenia psychiczne. Trudno jest określić więc kierunek tych powiązań - jak dotąd naukowcy nie są zgodni, czy uzależnienia zwiększają ryzyko chorób psychicznych, czy jest wręcz odwrotnie.

Skłonność do uzależnień może być spowodowana faktem, że alkohol i inne substancje psychoaktywne pobudzają w mózgu te ośrodki i drogi, których działanie w chorobach o podłożu psychicznym jest zazwyczaj upośledzone. Używki nie są jednak odpowiednim lekarstwem – prowadzą do eskalacji problemów i jeszcze bardziej nasilają objawy depresji.

Rodzaj zaburzenia decydować może o rodzaju nadużywanej substancji. Osoby niedoceniane, z osobowością narcystyczną częściej zażywają kokainę, która daje im poczucie siły i pewności siebie. Z kolei pacjenci z osobowością typu borderline, mający problemy z kontrolowaniem złości i impulsywnych zachowań, sięgają po alkohol i narkotyki w celu złagodzenia swoich zmiennych nastrojów.

Odpowiedź, czemu niektórzy uzależniają się bardzo łatwo, tkwi być może w anatomii mózgu. Doktor Nora Volkow z amerykańskiego National Institute on Drug Abuse opublikowała wyniki badań, prowadzone na osobach nadużywających kokainy, heroiny i alkoholu. W porównaniu do osób zdrowych, pacjenci ci mieli mniej receptorów dla dopaminy – hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie przyjemności.

Badania te mogą mieć ogromne znaczenie w śledzeniu zmian, jakie substancje psychoaktywne wywierają na nasz układ nerwowy. Jednak, aby całkowicie zrozumieć, od czego zależy skłonność do uzależnień, należy również wziąć pod uwagę wpływ środowiska na uzależnione osoby.

