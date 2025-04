Skoncentruj się

Wchodzisz do sklepu i nagle... zapominasz co miałaś kupić. Myślisz o niebieskich migdałach, zamiast skupić się na jednej czynności. Na szczęście istnieją łatwe ćwiczenia, które podreperują naszą koncentrację. Warto właśnie na wiosnę, gdy umysł budzi się do życia, pogimnastykować swoją koncentrację.

Przyczyn trudności w skupieniu się może być kilka. Zaszkodzić może przede wszystkim zbyt szybkie tempo życia, dokuczliwy hałas, złe warunki pracy, nieciekawe zadania, problemy rodzinne, zbyt mało tlenu w pomieszczeniu, w którym przebywamy. Aby sprawdzić w jakim stanie jest nasza koncentracja, wystarczy przez chwilę skupić uwagę np. na doniczce. Jeśli przez kilka

minut Twoje myśli ani na sekundkę nie odbiegły od tego przedmiotu - gratuluję, Twój mózg pracuje znakomicie. Najczęściej jednak, podczas pięciominutowego ćwiczenia, co parą sekund jak iskierki światła przebiegają przez nasze myśli rzeczy nie związane z doniczką.



Dzień uporządkowany

Doskonałym lekarstwem dla osób, którym skupienie się na codziennych obowiązkach sprawia dużo problemów, jest wcześniejsze dokładne zaplanowanie sobie całego dnia. Rozbiegane myśli najlepiej pozbierać na kartce papieru. Nie żałujmy więc kilku minut w ciągu dnia na spisanie wszystkiego, co mamy zrobić.

Nie wstydź się notatek

Niezbędne rzeczy najlepiej zapisać w kalendarzyku. W czasach, gdy żyjemy w dużym stresie, gonią nas terminy i w ciągu jednego dnia musimy załatwić tysiąc spraw, warto jest wszystko notować. Odradzam używania luźnych kartek, gdyż te z reguły giną. Można natomiast zapisywać na samoprzylepnych karteczkach pewne informacje, a następnie przyklejać je na przykład na lodówce lub drzwiach wyjściowych.

Wyostrz swoje zmysły

Wzrok, dotyk, słuch, węch i smak - to pięć zmysłów, które pomogą nam “naprawić” koncentrację. Wystarczy kilka razy dziennie powtórzyć proste ćwiczenia, pobudzające je. Można w trakcie rozmowy dyskretnie przyglądać się rozmówcy i “wyłapać” drobne szczegóły jego ubrania. Doskonałym ćwiczeniem na koncentrację wzroku jest również śledzenie przez kilka minut wskazówki sekundnika zegara. Dotyk doprowadzimy do perfekcji chodząc boso po dywanie i starając się odczuć każdą nierówność. Można także “smakować” w dłoniach różne tkaniny porównując ich fakturę. Słuch wspomoże naszą koncentrację, gdy nauczymy się “wyłapywać” z nakładających się na siebie dźwięków jednego. Może to być wyszukiwanie podczas koncertu ścieżki dźwiękowej tylko jednego instrumentu. Idąc na spacer do parku lub lasu warto wsłuchiwać się w subtelne odgłosy przyrody. Odwiedzając drogerie i perfumerie możemy wyostrzyć swój węch. Siadając do obiadu, spróbujmy na chwilę przymknąć oczy i po zapachu rozpoznać, z czego składa się danie. Smak wyćwiczymy oryginalnymi przyprawami i ziołami. Można również kupić kilka gatunków jabłek i próbując po jednej cząsteczce rozpoznać, czym się od siebie różnią.

