Centrum Dermatologii Laserowej Lasermed ogłasza akcję kontroli znamion skórnych i pieprzyków po lecie. Obejmuje ona bezpłatne konsultacje lekarzy dermatologów, badanie z użyciem dermatoskopu i pełną informację na temat różnorodnych znamion. Akcja odbędzie się w dniach 26 września do 8 października w klinice Lasermed



Najważniejszym elementem konsultacji będzie badanie skóry z użyciem dermatoskopu, dzięki któremu lekarz może zobaczyć powierzchnię zmiany skórnej w dziesięciokrotnym powiększeniu oraz jej głębiej położone struktury. Umożliwia to odróżnienie zwykłych, bezpiecznych znamion od tych, które kwalifikują się do pilnego usunięcia.

Reklama

Jeśli podejrzane zmiany skórne u danej osoby wymagają jedynie obserwacji, a nie usunięcia, lekarz zrobi dokumentację zdjęciową. Na tej podstawie będzie mógł wychwycić ewentualną niebezpieczną przemianę konkretnego znamienia. Podczas wizyty kontrolnej, której wykonanie zaleca się co pół roku, specjalista porównuje znamię z wcześniejszą fotografią i ocenia jego obecny stan. Dermatoskopia jest obecnie najdokładniejszą nieinwazyjną metodą badania znamion.

Zmiany na skórze zwykle uwidaczniają się po słonecznym lecie. Intensywne słońce sprzyja pojawianiu się nowych pieprzyków i przemianie już istniejących. „Wrzesień to dobry czas, by skontrolować swoją skórę i zapobiec niebezpiecznym skutkom kąpieli słonecznych” – mówi lekarz dermatolog Dorota Prandecka.



Statystyki medyczne pokazują, że w ostatnich latach znacznie wzrosła zachorowalność na nowotwory skóry, w tym również czerniaka. Jednak wczesne rozpoznanie i wdrożenie właściwego leczenia daje szansę na stuprocentowe wyleczenie.

Reklama

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w bezpłatnym badaniu skóry prosimy o kontakt z kliniką pod numerem telefonu (022) 627 15 83 lub 627 15 84.



Centrum Dermatologii Laserowej Lasermed, ul. Hoża 58/60 w Warszawie