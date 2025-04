Skóra barometrem

Coraz więcej osób ma kłopoty ze skórą: wypryski, pękające naczynka, sińce pod oczami, przebarwienia. Lekarze przekonują, że zmiany na skórze są odbiciem tego, co dzieje się w naszym organizmie i dlatego nie wolno ich lekceważyć.

Fiołkowe zabarwienie bywa jednym z pierwszych objawów zapalenia skórno-mięśniowego. Sine worki pod oczami to wstęp do schorzenia nerek, pęcherza lub zatok. Zaczerwienienie twarzy może być objawem nadciśnienia. Skóra zażółcona jest zwykle symptomem chorób wątroby lub pęcherzyka żółciowego. Sinawo-niebieskie zabarwienie skóry, także na wargach, języku i śluzówce jamy ustnej, jest wynikiem niewydolności krążenia lub niedotlenienia płuc. Jeśli siny kolor pojawi się także na rękach, stopach czy paznokciach, może sygnalizować zwolniony lub zmniejszony przepływ krwi.

Kiedy w chłodne dni palce rąk najpierw nienaturalnie bieleją, a potem sinieją i bolą, być może mamy do czynienia z początkami choroby zwanej zespołem Raynauda. Gdy skóra przybiera kolor kawy z mlekiem, może to oznaczać zaburzenia pracy nerek. Obrzęki w okolicy kostek pojawiają się zazwyczaj przy niewydolności serca. Obrzęki rąk i twarzy, zwłaszcza powiek, nasilające się w pozycji leżącej, świadczą najczęściej o zapaleniu kłębuszków nerkowych. Jeśli na skórze łatwo pojawiają się siniaki, może to być wyrazem zaburzeń w układzie krzepnięcia krwi.

Skóry zbyt wilgotna bywa objawem nadczynności tarczycy. Gdy jest zbyt sucha i zimna - sygnalizuje niedoczynność tarczycy. Suchość może też być oznaką niedoboru potasu w organizmie. Skóra szorstka, która zazwyczaj pojawia się na grzbietach rąk i kolanach mówi o niedoborze witaminy PP. Swędząca skóra, przy braku innych objawów, może oznaczać schorzenia wątroby, tarczycy, niewydolność nerek, cukrzycę. Może też być pierwszym objawem białaczki.

Wyraźna bruzda biegnąca od nosa ku kącikowi ust może wskazywać na nadkwasotę lub problemy sercowo-naczyniowe. Głęboka bruzda w poprzek nosa, między oczami występuje u osób, które miewają problemy z kręgosłupem i mięśniami przykręgosłupowymi.

Objawów chorób i niedoboru witamin czy mikroelementów może być na skórze znacznie więcej. Żadnych zmian nie powinniśmy lekceważyć. Najlepiej poradzić się lekarza.

