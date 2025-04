Skóra - nasz największy organ

Nie ma drugiego tak dobrego zwierciadła funkcjonowania naszego ciała jak skóra. Jej wygląd odzwierciedla wszystkie aspekty naszego życia, od trybu pracy, przez sposób odżywiania, na paleniu papierosów skończywszy.

Skóra to jednak także bardzo ważny i znaczący narząd – jego funkcje wykraczają daleko poza ochroną organów wewnętrznych przed środowiskiem zewnętrznym.

Zbudowana z trzech warstw – naskórka, czyli epidermy, skóry właściwej (dermy) oraz tkanki podskórnej (hipodermy) do urody potrzebuje przede wszystkim zdrowia i równowagi procesów fizjologicznych. Jej koloryt, elastyczność i gładkość, a więc to, czego zwykle pragniemy, związane są ściśle z substancjami wytwarzanymi na poziomie naskórka i skóry właściwej. W tej drugiej warstwie znajdują się właśnie gruczoły, receptory i nerwy odpowiadające na prawidłowe reakcje i przewodzenie bodźców między środowiskiem zewnętrznym a organizmem. Poniżej leży już tylko warstwa tłuszczowa, która chroni przez zimnem i magazynuje zapasy.

Do zrozumienia dlaczego nasza skóra wygląda tak a nie inaczej niezbędna jest wiedza o podstawowych substancjach tworzących jej strukturę. Podstawę stanowią dwa białka – keratyna, zbudowana z siarki i azotu, która chroni i utrzymuje gęstość skóry oraz kolagen, który zapewnia wytrzymałość, sprężystość oraz młodzieńczy wygląd. Większość kosmetyków upiększających skupia się właśnie na stymulacji produkcji kolagenu, aby pomóc nam w walce z upływającym czasem. Do jego syntezy potrzebna jest nam witamina C, stąd olbrzymia rola świeżych warzyw i owoców w pielęgnacji ciała.

Oczywiście, aby cieszyć się zdrową i piękną skórą musimy organizmowi dostarczyć znacznie więcej substancji odżywczych, z tłuszczami włącznie. Nie wszystko bowiem ciało jest w stanie wyprodukować samo i tak na przykład nienasycone kwasy tłuszczowe, znane jak omega-3 i omega-6, zawarte w morskich rybach, oleju lnianym, sojowym i rzepakowym mogą dla wyglądu zdziałać cuda.

Wiele problemów i niedostatków skóry może być spowodowanych niedoborem któregoś ze składników mineralnych. Suchość, rozstępy i niedobór pigmentu są często objawem braku cynku, brak miedzi oznacza niedobór melaniny, czyli barwnika skóry i włosów, suchość i trądzik może wynikać z braków potasu, bladość i szybkie starzenie z powodu braku selenu. Do szczęścia, czyli pięknej skóry potrzeba nam również wapnia i żelaza.

Wreszcie, nie zapomnijmy o witaminach, które praktycznie wszystkie, odgrywają dla urody olbrzymie znaczenie. Oprócz wspomnianej witaminy C, mamy więc witaminę A pomagającą przy odnowie skóry, regulującą wydzielanie łoju i łagodzącą odmrożenia, witaminy z grupy B, których brak powoduje łojotok, trądzik (B1), brak elastyczności i zmęczony wygląd (B2), stany zapalne (B5). O witaminie PP warto pomyśleć z kolei, gdy nękają nas problemy z przepływem krwi i ręce łatwo się odmrażają, zaś witamina E pomaga przy zmianach trądzikowych oraz zwiększa gładkość i elastyczność skóry.

Agata Chabierska