Objawy osteoporozy

Osteoporoza dotyka na ogół ludzi w podeszłym wieku i polega na zmniejszeniu masy kości, co wiąże się z osłabieniem całego układu kostnego i większą jego podatnością na złamania. U kobiet znaczące zmniejszenie tej masy następuje zwykle w okresie kilku lat po menopauzie wskutek spadku poziomu estrogenu. A generalnie osteoporoza może rozwijać się już po 50. roku życia. Podstawowe jej objawy to: bóle pleców i bioder, co skutkuje spłaszczeniem kręgów kręgosłupa i przygarbioną nieco sylwetką.

Jak skorupki jajek wpływają na osteoporozę?

Popularnym i dość prostym w przygotowaniu środkiem w leczeniu tego schorzenia są skorupki od jajek, które zawierają aż 90% wapnia przyswajanego przez organizm ludzki oraz wiele innych mikroelementów. Ponieważ skład chemiczny skorupki jajka bardzo przypomina skład zębów czy kości, spożywanie skorupek nie tylko wzmacnia w istotny sposób tkankę kostną, ale przy okazji pomaga w usuwaniu z organizmu pierwiastków promieniotwórczych. I co istotne, tego rodzaju leczenie osteoporozy nie powoduje skutków ubocznych.

Prosty sposób wykorzystania skorupek



Surowe jajka należy starannie umyć, dobrze wytrzeć do sucha, po czym odstawić na chwilę do całkowitego wysuszenia. Nie wolno jajek ani samych skorupek gotować, aby nie zamienić surowego, przyswajalnego przez organizm wapnia w wapń nieorganiczny – nieprzyswajalny. Po opróżnieniu środków surowych jajek, skorupki mielimy na drobne kruszynki kilkakrotnie na przykład w zwykłym młynku do kawy i są one wówczas gotowe do spożycia w ziemniakach, kaszach czy twarogach lub innych posiłkach. Można do takich potraw dodawać jakieś niewielkie ilości przypraw do uzyskania odpowiedniego smaku. Tego typu terapię leczniczą po 2 gramy masy zmielonych, spożywanych skorupek w ciągu dnia stosujemy 3-4 razy w roku przez okres 20 dni, najlepiej w okresie jesienno-zimowym, kiedy kości narażone są na największe przeciążenia i ryzyko złamań.

Ile wapnia potrzebujemy?

Uzupełnianie niedoborów pierwiastka wapnia jest generalnie najważniejszym elementem w przypadkach leczenia osteoporozy. Codziennie należy dostarczać organizmowi co najmniej 1000 mg tego pierwiastka, czy to w postaci preparatów doustnych, czy wraz z pokarmem zawierającym duże jego ilości.

W dłuższym okresie stosowania takiego preparatu należy co jakiś czas zbadać poziom wapnia we krwi. Najskuteczniej wchłaniane preparaty to są te, które zawierają cytrynian bądź węglan wapnia, najlepiej w połączeniu z witaminą D3, która dodatkowo wpływa na zmniejszenie ryzyka złamań, a także z magnezem. Jeśli okaże się, że po jakimś czasie taki preparat wapnia działa zapierająco, wówczas należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Skuteczny jest też żeńszeń właściwy.

Jak skutecznie zapobiegać i wspomagać leczenie osteoporozy?

Przede wszystkim spożywać należy produkty bogate w wapń, czyli na przykład: chude mleko, warzywa o zielonych liściach, chude jogurty i inne niskokaloryczne produkty mleczne, kalafior, tłuste ryby morskie, migdały, brokuły.

Unikajmy natomiast produktów obniżających poziom wchłaniania wapnia, czyli kawy, alkoholu, napojów gazowanych, ciemnego mięsa, jak wołowiny i wieprzowiny. Ograniczajmy, a najlepiej w ogóle zrezygnujmy z palenia papierosów. Starajmy się kilka razy w tygodniu uprawiać ćwiczenia fizyczne obciążające kości, jak bieganie, aerobik, intensywne spacery czy lekkie ćwiczenia na siłowni przez co najmniej pół godziny.

