Opracowanie skutecznego odmładzania ma na celu uzyskanie w przyszłości broni w walce z cukrzycą czy chorobą Alzheimera. To odkrycie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2007 roku przez naukowców z Japonii i USA. Udało im się cofnąć biologiczny czas komórek skóry i zamienić je w komórki macierzyste dzięki czterem genom (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc). Komórki zostały nazwane komórkami pluripotencjalnymi (komórkami iPS).

Zarodkowe komórki macierzyste mają zdolność do przekształcania w dowolne komórki organizmu. Naukowcy mieli nadzieję, że będą źródłem nowych, zdrowych tkanek, które mogłyby zastąpić te zniszczone. Problem jednak w tym, że pozyskanie komórek macierzystych zarodka wiąże się z jego obumarciem. Wielkie nadzieje przyniosło ze sobą odkrycie sprzed 5 lat, w którym nie ginęły embriony.

Niestety nowa metoda okazała się mało skuteczna, a jej wydajność szacowana jest na 0,1–1%. Przy genetycznej obróbce przy udziale czterech genów otrzymywano 10 iPS lub tylko 1. Prof. Rudolf Jaenisch z Massachusetts Institute of Technology uważa, że kluczową rolę w decydowaniu, czy proces odmładzania się powiedzie, czy tez nie, odgrywają kolejne cztery geny: Esrrb, Utf1, Lin2 i Dppa2. Prof. jest przekonany, że tylko dzięki tym genom komórki są w stanie cofnąć się do etapu zarodkowego.

