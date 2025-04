Nowotwór a operacja

Należy pamiętać, że chirurgia prawie nigdy nie jest jedyną metodą stosowaną w terapii guzów mózgu, a sukces leczniczy uzależniony jest od kompleksowo prowadzonej terapii. Niestety w przypadku guzów o charakterze wyjątkowo złośliwym rzadko osiągany jest okres przeżycia dłuższy jak 12-18 miesięcy. Tym niemniej, operacje są jak najbardziej wskazane, gdyż oprócz wydłużenia czasu przeżycia mają duże znaczenie w łagodzeniu objawów.

Przed operacją

Jako, że operacje przeprowadzane są w niezwykle wrażliwej i ważnej dla funkcjonowania okolicy anatomicznej, przed każdym zabiegiem oceniana jest wielkość guza i jego umiejscowienie. Oprócz technik rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej stosowane są śródoperacyjne metody oceny rozmiarów guza, a niektóre z nich wykonywane są przy zachowaniu świadomości pacjenta.

Chirurgia tradycyjna

W zależności od wielkości guza i jego umiejscowienia wykonuje się tradycyjną operację metodą kraniotomii lub stosuje się nową metodę radiochirurgii - nóż gamma.

Kraniotomia polega na otworzeniu czaszki przez wycięcie fragmentu kości i przecięciu opon mózgowych tak, aby zapewnić sobie bezpośredni dostęp do mózgu. Przed zabiegiem głowa pacjenta jest stabilnie "zakleszczana" w imadło, co zmniejsza ryzyko przesunięcia głowy w czasie zabiegu. Ponieważ wewnątrz czaszki nie ma wolnej przestrzenie, aby móc w miarę swobodnie operować narzędziami, w celu "wycięcia guza" używa się dyszy. Guz rozbijany jest na kawałki przez wodę, a jego fragmenty są zasysane przy użyciu ssaka.

Jak pokazują badania wycięcie powyżej 98% masy guza wyraźnie zwiększa jakość i czas przeżycia po operacji. Po zakończonej operacji zaszywa się oponę twardą, a wycięty fragment czaszki przykręca się tytanowymi śrubkami lub w jego miejsce wstawia tytanową blaszkę.

Bez otwierania czaszki

Nową i innowacyjną metodą jest tak zwany nóż gamma, który pozwala na zniszczenie guza przy pomocy promieniowania gamma. Przy użyciu specjalnych programów komputerowych i badań obrazowych ocenia się kształt guza i planuje w jaki sposób go naświetlić. Idea zabiegu polega na tym, że promieniowanie wychodzące z kilku źródeł pod różnymi kątami pada na obszar guza, ale również napromieniowane zostają zdrowe tkanki. Dzięki temu zabiegowi bez konieczności otwierania czaszki można usunąć nowotwór. Metoda ta jest tańsza (ze względu na dużo krótszy czas hospitalizacji pacjenta) i niesie ze sobą mniej powikłań. Niestety nie nadaje się do leczenia guzów większych niż 3cm średnicy, gdyż wiąże się to ze zbyt dużą dawką promieniowania dla tkanek zdrowych.

