Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanu Washington odkrył, wbrew powszechnemu przekonaniu, że związki siarki organicznej, pochodzące z czosnku mają silniejsze działanie przeciwbakteryjne, niż znane pochodne związków fenolowych. Nowością jest większe znaczenie dla działania antybakteryjnego wyciągu z czosnku diallilosiarczków, niż także znajdujących się w nim pochodnych fenolowych.

„Używając metod biofizycznych takich jak podczerwień, spektroskopia Ramana wykazaliśmy, że siarczek diallilu może swobodnie przenikać przez błony komórkowe bakterii. Wiąże się z białkami i enzymami zawierającymi siarkę, co stanowi główny mechanizm działania przeciwbakteryjnego związków siarki organicznej” – przekonuje współautor pracy Xiaonan Lu. Badania były prowadzone z użyciem Campylobacter jejuni, patogenu uważanego za najczęstszą przyczynę bakteryjnych zakażeń przenoszonych z pokarmem. Do tej pory nie opublikowano badań testujących skuteczność pochodnych allilowych w hamowaniu wzrostu C. jejuni.

Historia stosowania czosnku w zwalczania chorób sięga kilku tysięcy lat. Prawdopodobnie stąd pomysł na wampirzą słabość wobec czosnku w Drakuli Brama Stokera. "W starożytnych społeczeństwach ludzie używali czosnku do leczenia chorób, nie wiedziano jednak, dlaczego jest skuteczny. Teraz zaczynamy to rozumieć”– podsumował Lu.

ScienceDaily / kp

