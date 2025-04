Działanie tabletki zostało potwierdzone w trwającym miesiąc badaniu klinicznym. Brały w nim udział 24 otyłe kobiety, które przyjmując lek chudły średnio kilogram na tydzień. Lek ten zmniejszał u nich uczucie głodu, poziom trójglicerydów (średnio o 38%) oraz poziom złego cholesterolu (średnio o 23%). Co istotne, biorące udział w badaniu panie nie stosowały żadnej diety ani nie zwiększyły swojej aktywności fizycznej.

Działanie nowego leku pod roboczą nazwą ZGN-433 polega na blokowaniu kilku genów wzmacniających oporność organizmu na insulinę. Niestety badacze nadal do końca nie wiedzą, jaki jest mechanizm działania tabletek.

Badania nad nowym lekiem mają ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę, że według statystyk Centers for Disease Control and Prevention co trzeci Amerykanin cierpi na otyłość.

