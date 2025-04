Zaburzenie łaknienia polegające na chronicznym obżarstwie sprawia, że osoba cierpiąca na tą przypadłość odczuwa głębokie poczucie winy, nie potrafi przestać jednak jeść. Jedzenie jest w jej przypadku jak narkotyk – uzależnia, ale przynosi ulgę w problemach. Powstaje „błędne koło”, z którego osoba chora nie potrafi się sama wydostać.

Czym grozi jedzenie kompulsywne?

Skutki uzależnienia od nadmiernego jedzenia mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, do najpoważniejszych należą:

Nadwaga i otyłość

Cukrzyca

Zespół metaboliczny

Podwyższony cholesterol

Nadciśnienie tętnicze

Depresja, nerwica

Miażdżyca

Choroby nerek

Kamica żółciowa

Żylaki

Zwyrodnienia kręgosłupa

Choroby serca

Wczesne ryzyko zawału

Brak chęci do życia

Osamotnienie

W skrajnych przypadkach jedzenie kompulsywne może doprowadzić do powstania nowotworów oraz śmierci.

Co zrobić by zapobiec powyższym skutkom?

Najpierw musimy sobie uświadomić, że potrzebujemy pomocy, ponieważ nie poradzimy sobie sami z chorobą. Jedzenie kompulsywne należy traktować jak chorobę – tylko wtedy mamy szansę na całkowite pozbycie się uzależnienia od jedzenia.

Pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza specjalisty – który doradzi odpowiednie badania oraz pomoże dobrać odpowiednie leczenie.

Następnie konieczna jest wizyta u dietetyka, który nie tylko ułoży odpowiedni jadłospis, ale również pomoże w walce z obżarstwem.

Pamiętajmy również, że wiele zależy od nas samych oraz podejścia do walki z chorobą.