Pica jako zaburzenie odżywiania



Zaburzenie odżywiania musi trwać co najmniej miesiąc, aby można było mówić o Pica. Niektóre substancje są nieszkodliwe dla organizmu, inne natomiast mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowia, a nawet do śmierci.

Istnieje wiele potencjalnych powikłań łaknienia spaczonego, jako najbardziej niebezpieczne, w piśmiennictwie światowym wymienia się:

Zatrucie substancjami toksycznymi. Niektóre niejadalne produkty np. farba może zawierać ołów oraz inne toksyczne substancje, które na skutek kumulacji w organizmie mogą powodować zatrucie, trudności w uczeniu się wśród dzieci i dorosłych oraz trwale uszkadzać mózg;

Niedożywienie. Długotrwałe spożywanie rzeczy niejadalnych może doprowadzić do zmniejszenia apetyty na zwykłe pożywienie, co w konsekwencji może przyczynić się do powstania niedoborów żywieniowych tj. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, witamin i minerałów;

Zator w przewodzie pokarmowym. Niektóre obiekty takie jak kamienie czy włosy mogą nie być trawione, na skutek czego może dochodzić do zatorów w przewodzie pokarmowym, dokładniej mówiąc w żołądku oraz jelitach;

Ponadto, ostre oraz twarde przedmioty np. skrawki metali, mogą drażnić i ocierać błonę śluzową żołądka i jelit, sprzyjając powstawaniu stanów zapalnych, krwawieniu z przewodu pokarmowego oraz związanym z tym niedoborom żywieniowym np. żelaza;

Infekcje. Bakterie i pasożyty, które powszechnie występują w piasku, glinie, czy na innych przedmiotach, mogą powodować zakażenia, infekcje. Co ważniejsze, niektóre z nich mogą uszkadzać nerki i wątrobę;

Uszkodzenie zębów. Spożywanie twardych przedmiotów np. kawałków metali i kamieni sprzyja ścieraniu oraz kruszeniu się zębów.

Długofalowe skutki łaknienia spaczonego



Konsumpcja skażonej ziemi, zanieczyszczonej arsenem, pochodzącym głównie z odpadów przemysłowych oraz pestycydów sprzyja występowaniu zmian skórnych, chorób płuc, serca (choroby wieńcowej) czy też chorób układu nerwowego. Do najniebezpieczniejszych długofalowych skutków spożywania arsenu wraz z glebą zalicza się powstanie i rozwój choroby nowotworowej.

