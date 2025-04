Słabe wyniki w sporcie - rezultat złego stanu zdrowia jamy ustnej

Fot. Fotolia

Wiemy już, że zły stan zdrowia jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu m.in. układ krążenia, czy układ oddechowy, jednak czy zdajemy sobie sprawę, że może wpływać również na osiągnięcia sportowców?

Zdaniem naukowców, którzy wzięli udział w londyńskiej konferencji „Zdrowie jamy ustnej, a wydajność w sporcie”, dobry stan zdrowia jamy ustnej zwiększa sprawność sportowców. Schorzenia i stany zapalne w jamie ustnej mogą utrudniać prowadzenie skutecznego treningu, a także zmniejszać możliwości atletów.

Naukowcy na celownik wzięli brytyjskich bokserów, którzy zmotywowani sukcesami w sporcie skorelowanymi z dobrym stanem uzębienia, sami zaczynają doceniać istotę problemu. Różnica między zwycięskimi pozycjami na mecie to często milisekundy, dlatego każdy aspekt mogący dać szansę na chociażby niewielką poprawę wyniku, ma kluczowe znaczenie.

– "Zasadniczo przyczyny mogą być dwie. Jedną z nich jest ból zębów i dziąseł, który może utrudniać sen, a przez to regenerację po treningach, a drugą sprawą, bardziej oczywistą, jest obciążenie układu odpornościowego przez infekcje trwające w jamie ustnej, co bezpośrednio rzutuje na osiągi w dyscyplinach sportowych" – komentuje dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Dobry stan zdrowia jamy ustnej nie pomoże kiepskim biegaczom osiągać lepszych wyników, ale tym naprawdę dobrym pozwoli zyskać przewagę, której inni mogą nie mieć.

Źródło: Materiały prasowe Duda Clinic

