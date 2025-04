Choć muszą ze swoich codziennych posiłków wyeliminować słodycze, to nie znaczy, że nie mają na nie ochoty. To właśnie z myślą o nich zostały stworzone produkty „bez cukru”. Zamiast niego producenci dodają słodzik. Obecnie jest on dostępny w wielu postaciach: w małych drażetkach, proszku, płynie itp. I – co najważniejsze – mimo że jest słodki, nie zmienia poziomu cukru we krwi.

Mimo niewątpliwych „słodkich” walorów, słodzik ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Kto ma rację?

Reklama