Badacze z Harvard Univesity stworzyli dwa rodzaje napojów mlecznych o takim samym smaku. Jeden o wysokim indeksie glikemicznym, a więc powodujący szybki wzrost, a następnie szybki spadek cukru we krwi. Drugi – o niskim indeksie, a więc powodujący niewielki wzrost poziomu cukru.

Napoje te proponowano 12 mężczyznom z nadwagą, przez kilka dni z rzędu i w przypadkowym porządku. Okazało się, że 4 godziny po konsumpcji napoju o wysokim indeksie mężczyźni byli o wiele bardziej głodni niż po wypiciu napoju o niskim indeksie. Za pomocą badania MRI mózgu wykazano też, że bardzo słodki napój aktywował tę samą strefę mózgu, co niektóre twarde narkotyki (heroina, kokaina).

Dr Belinda Lennerz, endokrynolog, kierownik zespołu przeprowadzającego badanie, wyjaśnia znaczenie swojego odkrycia: – Pokazujemy, że uzależnienie od cukru może być jak najbardziej rzeczywiste u niektórych osób.

Wiemy, że jedzenie jest istotne przede wszystkim dla podtrzymania życia. Wiemy też, że wiele osób je o wiele więcej, niż tego w rzeczywistości potrzebuje, aby dobrze funkcjonować. Wręcz nie mogą się powstrzymać przed pustoszeniem lodówki. Być może amerykańskie badanie jest odpowiedzią na ich problemy.

– Odkrycie to pozwoli na nowo opracować niektóre strategie dietetyczne, przede wszystkim dla osób, którym nie udaje się stracić na wadze – uważa dr Lennerz.

Wyniki badania opublikował magazyn "The Conversation"

Polecamy: Czy słodycze wyzwalają agresję?

Źródło: http://www.biomedical.pl/aktualnosci/uzaleznienie-od-cukru-naprawde-istnieje-11791.html/ mk

Reklama