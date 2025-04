Spektakl „Słoń i kwiat” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem młodych widzów i krytyki. Redakcja TeatrdlaWas w podsumowaniu sezonu 2012/2013 kilkakrotnie doceniała spektakl - wśród najlepszych reżyserów wymieniła Roberta Jarosza, wśród najlepszych aktorek Dagmarę Sowę, a „Słoń i kwiat” został wymieniony wśród najlepszych przedstawień teatru lalkowego.

Niezwykle barwni i temperamentni bohaterowie przedstawiają bardzo mądrą opowieść o poznawaniu, odkrywaniu nieznanego, nazywaniu i oswajaniu na swój sposób otaczającej, czasem niezrozumiałej rzeczywistości. Całość jest opowiedziana bardzo dowcipnie z delikatną nutą filozofii i sporą dawką absurdu – pisała o przedstawieniu Anna Kopeć w „Kurierze Porannym”.

W dżungli, która była prawie puszczą, która była prawie lasem, który był prawie ogrodem działy się wyjątkowe rzeczy. Kwiat biegał, hiena opowiadała dowcipy, wróbel recytował wiersze, małpy pomagały słońcu wschodzić, świnia ustawiała się do wszystkich boczkiem, motyl zadawał niemądre pytania, dżdżownice pasjonowały się teatrem a plimkiplumki spełniały marzenia. Pewnego dnia, płynący nurtem rzeki liść, przyniósł do dżungli najmniejszego na świecie słonia. Nie wiedział, skąd się tam wziął. Nie pamiętał, kto go tam wysłał. Wiedział jedynie, że chce stać się wielki. A żeby stać się wielkim, trzeba dowiedzieć się o świecie, ile się tylko da. A żeby dowiedzieć się o świecie, ile się tylko da, trzeba: znaleźć przyjaciela, zrozumieć, co sprawia, że nastaje dzień, uwolnić więzioną lilię, docenić talent komiczny hieny, dopomóc dręczonym robakom, nauczyć świnię mówić o kolorach, pokonać drwala, który ścina księżycowe promienie oraz odnaleźć miejsce, w którym rzeka zamienia się w wielkie jezioro. Dużo wyzwań jak na kogoś, kto ma zaledwie pięć centymetrów... z kawałkiem.

Przedstawienie trwa 60 minut. Bilety na wszystkie spektakle Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy są dostępne w trzech kasach teatru. Więcej na stronie www.teatrdramatyczny.pl.

