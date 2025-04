Słońce podnosi poziom witaminy D we krwi

Niedobór witaminy D może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Grupa brytyjskich naukowców donosi, że już 15 minut dziennie spędzone na słońcu wpływa na wzrost ilości witaminy D w organizmie – czytamy na bbc.co.uk w artykule „Top up on sunshine and witamin D, says charity”.