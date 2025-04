Zawiera ona to samo białko, które powoduje atak SM. Pierwsze eksperymenty dowiodły, że szczepionka skutecznie powstrzymuje chorobę. To wielka szansa dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Do tej pory nie można było im pomóc. U większości efektem schorzenia jest niepełnosprawność.

