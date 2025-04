Śniadanie jest pierwszym, podstawowym posiłkiem dnia. Każdy z nas słyszał zapewne o konieczności spożywania śniadania, ale niestety nie wszyscy tą konieczność realizują.

W większości każdego ranka wychodzimy z domu wypiwszy tylko filiżankę kawy, a czasem zupełnie na czczo. Jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jest ono naprawdę ważnym i pożywnym posiłkiem dającym siłę i energię na cały dzień. Badania medyczne dowiodły, że niedostarczenie cukrów prostych i węglowodanów znacznie obniża sprawność pracy umysłowej. Co więcej, rezygnacja ze śniadania grozi tym, że w porze lunchu będziemy wygłodzeni, „pochłoniemy” zbyt wiele kalorii i trudno nam będzie wrócić do pracy.

Zapominanie o śniadaniu to jeden z najczęściej popełnianych błędów żywieniowych. Chociaż rano zwykle nie odczuwa się głodu, to im więcej dnia ubywa, tym bardziej to poczucie się potęguje. Osoby zjadające rano śniadanie, pochłaniają mniejsze ilości energii w porównaniu z tymi, którzy go nie jedzą.

Śniadanie powinno być rozgrzewające i sycące, ale nie może nadmiernie obciążać układu pokarmowego. Powinno dostarczyć około 25 procent dziennej porcji kalorii. Dzięki temu będzie można rozpocząć dzień pełnym energii, a jednocześnie będziemy czuć się lekko.

Śniadanie powinna składać się z porcji węglowodanów i białka. Do tego warto dodać porcję warzyw i owoców, dostarczających organizmu wielu potrzebnych witamin. Poranny posiłek musi dostarczać nie tylko energii, ale też cennych składników mineralnych oraz witamin.

A oto przykładowe poranne menu:

150 ml mleka (najlepiej chudego 0,5 %), 2 łyżki płatków zbożowych z owocami , mała grahamka, cienki plasterek szynki z indyka, 3/4 szklanki soku marchwiowo-pomarańczowego * średni pomidor

2 tosty z ciemnego pieczywa, 2 plasterki białego twarogu, rzodkiewka, owoc kiwi, szklanka soku pomarańczowego, kawa z mlekiem

kromka chleba razowego, posmarowanego margaryną, jajko na miękko, szklanka soku pomarańczowego, kawa lub herbata

rogal, kubeczek serka homogenizowanego waniliowego, szklanka soku z czerwonej porzeczki, kawa lub herbata

Śniadanie to konieczny i najważniejszy w ciągu dnia posiłek, który "rozkręca" metabolizm po nocy. Rano nie trzeba martwić się o nadmiar energii, bo i tak w ciągu dnia organizm wszystko to spali.