Do niedawna na rynku nie było powszechnie dostępnych soczewek okularowych, które zmieniałyby swoje zabarwienie za szybą samochodu. Jedynym rozwiązaniem były soczewki Drivewear™, jednakże ze względu na swoją bardzo wysoką cenę ponad 1 tys. zł za parę nie były dostępne dla wielu klientów.

Obecnie od początku grudnia pojawiła się w Polsce soczewka fotochromowa, która może również z powodzeniem być wykorzystywana przez kierowców. Obecnie jest to najciemniejsza soczewka fotochromowa, która dostosowuje się do zmiennych warunków oświetleniowych, rozjaśniając się i przyciemniając się, w zależności od natężenia światła. W odróżnieniu od innych soczewek fotochromowych reaguje ona nie tylko na zmiany promieniowania UV, ale również na światło naturalne. Dlatego też ciemnieje za szybą na przykład we wnętrzu samochodu. Z kolei w pomieszczeniach zamkniętych posiada jedynie lekkie zabarwienie.

Dodatkowo soczewki te można uszlachetnić powłokami antyrefleksyjnymi, które eliminują odbicia światła i refleksy powstające na ich powierzchniach.

