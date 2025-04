Fot. Fotolia

Niewiele jest produktów, które wpływają korzystnie na zdrowie zębów i jamy ustnej: zielona herbata, lukrecja, czy ksylitol. Teraz do nich dołączają soja i jej przetwory. Mogą zmniejszyć ryzyko chorób przyzębia, aż o 30%!

Dieta bogata w soję zmniejsza ryzyko chorób przyzębia

Japońscy naukowcy z uniwersytetów w Tokio i Fukuoce przeprowadzili badania na próbie prawie 4000 osób, których dieta zawierała różne produkty sojowe. Badania wykazały jednoznaczny związek pomiędzy spożywaniem np. tofu, a częstością występowania chorób przyzębia. Ta różnica u osób stroniących od soi, a jej amatorów wynosiła aż 30%.

Badania nad wpływem soi na stan dziąseł najłatwiej było przeprowadzić właśnie w kraju kwitnącej wiśni. Wiadomo, że dieta Japończyków bogata jest w produkty sojowe: tofu, zupę miso, produkty z fermentowanej soi, gotowaną soję, a nawet popularny w na całym świecie sos sojowy.

W grupie osób z dietą bogatą w produkty sojowe, częstość występowania stanów zapalnych dziąseł spadała z 10.4% do nawet 6.6%.

"Za korzystny wpływ soi na stan dziąseł odpowiadają fitoestrogeny, czyli hormony roślinne. Są trochę podobne do ludzkich, mają właściwości ochronne i przeciwzapalne. Szczególne właściwości izoflawonów należących do fitoestrogenów obserwowano w m.in. zmniejszaniu ryzyka raka piersi, a nawet alergicznego nieżytu nosa" – komentuje badania lek. stom. Monika Stachowicz.

Produkty sojowe dla zdrowia zębów – które wybierać?

Te badania, to dobra wiadomość dla osób zmagających się z paradontozą i innymi chorobami przyzębia, których liczba rośnie w zastraszającym tempie. Niektóre dane wskazują, że problemy z dziąsłami ma niemal tyle osób ile próchnicę, a to jest ponad 50% w grupie osób powyżej 60 r.ż.

Produkty sojowe już od dawna goszczą na polskich stołach, a firmy spożywcze prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych potraw z soi. Sojowy schabowy, czy sojowe mielone, a także pasztet sojowy już nikogo nie dziwią, nie zawierają cholesterolu, a teraz wiemy, że pomagają zapobiegać chorobom dziąseł, więc argumenty by je wybierać są niepodważalne.

