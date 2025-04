Ma pomagać w leczeniu alergii, astmu, cukrzycy, otyłosci, nadciśnienia, bezsenności, chorób skóry, wynikających ze stresu, chorób stawów i neurodegeneracyjnych. Prawdopodobnie może też zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym.

Owoc Noni, czyli morwa indyjska jest jedną z popularniejszych roślin egzotycznych, której skuteczność potwierdzają jedynie pojedyncze osoby i medycyna ludowa. Owoc Noni określany jest także jako "aspiryna starożytności". W lecznictwie niekonwencjonalnym stosowane są jego liście, łodygi, korzenie i wreszcie owoce. Uznaje się, że sok z owoców Noni może działać przeciwbólowo i przeciwzapalnie...

Co kryje sok Noni?

Sok z owoców Noni obfituje w:

węglowodany (glukoza, fruktoza)

potas (bardzo duża ilość!), magnez, wapń

białko roślinne

witaminy A, E, C, z grupy B

polifenole i związki irydoidowe (przeciwutleniacze)

błonnik (poprawia perystaltykę jelit)

antrachinony (działające przeczyszczająco).

Kiedy go pić?

Sok Noni zaleca się przyjmować rano, na czczo, około pół godziny przed posiłkiem. Jeśli przyjmiemy go po posiłku, wówczas działanie może okazać się nieskuteczne. Niektórzy polecają go przyjmować przed piciem kawy i herbaty, a nawet przed umyciem zębów.



Jak stosować sok?

Sok Noni powinien być umiejętnie dawkowany. Niestety wielu konsumentów pije go samodzielnie i według wskazówek, jakie można znaleźć w internecie. Odnośnie dawki najlepiej poradzić się lekarza lub specjalisty medycyny naturalnej.

Sok można stosować wewnętrznie, a więc wypijając go lub zewnętrznie w postaci okładów. Znajduje zastosowanie w łagodzeniu użądleń, odparzeń, otarć naskórka.

Jak smakuje sok Noni?

Nie jest przyjemny. Ma kwaśno-gorzkawy smak. Można go popijać wodą, ale nie sokami i napojami gazowanymi.

Ciekawostka:

Pewne źródła podawały, że sok Noni obfituje jeszcze w kseroninę, czyli substancję dzięki której Noni ma leczyć choroby cywilizacyjne . Niestety drogą badań i analiz wykazano, że zawartość kseroniny w Noni była tylko chwytem marketingowym...