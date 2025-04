Coraz częściej wracamy do korzeni i doceniamy to, co dała i daje nam matka natura. Najczęściej poszukujemy naturalnych metod leczenia, których efekty raczej nie należą do zadowalających. Jednak medycynę naturalną cenią i szanują lekarze amerykańscy i zachodnioeuropejscy. Nierzadko przedmiotem badań tych lekarzy - naukowców są właśnie naturalne środki terapeutyczne, jak np. gorzki melon.



Według najnowszych analiz sok z tego owocu znacznie hamuje u myszy laboratoryjnych rozwój guzów nowotworowych trzustki. Składniki soku zakłócają metabolizm glukozy (cukru) w komórkach nowotworowych, co powoduje ich degradację, ponieważ zostają „zagłodzone” i umierają. Cukier jest paliwem dla nieprawidłowych komórek, a gdy jego metabolizm zostaje zaburzony, wówczas mniej cukru do nich dociera, co skutkuje zredukowaniem się liczby komórek

nowotworowych.

Gorzki melon (Momordica charantia, przepękla ogórkowa) to roślina pochodząca z Azji południowej, Chin, Japonii, Oceanii i Afryki, gdzie jest uprawiana. To bogate źródło witamin i pierwiastków; beta-karotenu, witamin z grypy B (B1, B2, B3) i C, kwasu foliowego, magnezu, cynku, żelaza, fosforu, wapnia i manganu.

Substancje w nim zawarte wykazują działanie przeciwutleniające (tym samym przeciwrakowe), przeciwwirusowe, a także normalizujące poziom glukozy we krwi. Te właściwości znane już od wieków w krajach wschodu, dopiero teraz zostały zauważone przez specjalistów medycyny niekonwencjonalnej z całego świata. W 2009 roku rozpoczęły się badania i analizy właściwości przeciwnowotworowych tego owocu.

Wstępne wyniki badań, jakie były przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, wskazują na możliwość działania przeciwnowotworowego, zwłaszcza w przypadku raków:

- trzustki (silne działanie cytotoksyczne),

- jamy nosowo-gardłowej,

- piersi,

- prostaty,

- okrężnicy,

- wątroby,

- żołądka,

- białaczek,

- nerwiaka niedojrzałego.

Badacze z Centrum Nowotworów Uniwersytetu w Kolorado zastosowali sok z gorzkiego melona bezpośrednio na laboratoryjne próbki komórek nowotworowych. W badaniach podjęli się także prób na myszach podając im liofilizowany (sproszkowany) sok z gorzkiego melona. Zanotowano zdumiewającą redukcję żywotności komórek nowotworowych we wszystkich liniach komórkowych nowotworów trzustki. U myszy z wszczepionymi komórkami nowotworu trzustki

karmionych sproszkowanym sokiem z gorzkiego melona, zaobserwowano zmniejszenie guzów nowotworowych o ponad połowę w przeciągu sześciu tygodni kuracji. U myszy nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Niewątpliwie to nadzieja dla ludzkości, ale też furtka dla nieuczciwych znachorów i sprzedawców cudownych leków na nowotwór. Sok z gorzkich melonów nadal jest analizowany. Nie jest uznany za lek.