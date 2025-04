Składnik zawarty w soku z granatów hamuje ruchy komórek nowotworowych i osłabia ich reakcję na chemiczne sygnały pobudzające tworzenie się przerzutów. To odkrycie otworzy drzwi do stworzenia nowych metod leczenia zapobiegających progresji chorób nowotworowych.

W badaniu wykorzystano komórki raka prostaty oporne na działanie testosteronu. Ta cecha komórek nowotworu gruczołu krokowego oznacza większą skłonność do przerzutowania. Jednak potraktowanie hodowli zawierających te komórki sokiem z granatów sprawiło, że bardzo ruchliwe do tej pory komórki zaczęły wykazywać większą adhezję (czyli mniejsza ilość komórek oddzielała się od pozostałych) oraz zmniejszoną migrację. Stwierdzenie tak znaczących zmian w zachowaniu komórek raka prostaty w reakcji na sok z granatu kazało poszukiwać substancji w nim zawartych odpowiedzialnych za to działanie. „Winnymi” okazały się związki: fenylopropanoidu, kwasu hydroksybenzoesowego, flawony oraz sprzężone kwasy tłuszczowe. „ Zidentyfikowanie tych składników soku z granatów, pozwoli nam je zmodyfikować, by poprawić ich skuteczność w zapobieganiu przerzutom, prowadząc tym samym do stworzenia bardziej efektywnej terapii” – komentuje prof. Manuela Martins-Green prowadząca badania.

Jednak na tym nie koniec. Ponieważ białka i geny zaangażowane w tworzenie przerzutów w raku prostaty są praktycznie takie same jak te wykorzystywane przez inne typy nowotworów, związki pochodzące z soku z granatów mogą mieć dużo szersze zastosowanie w onkologii. Zanim to nastąpi prof. Martins-Green planuje przeprowadzić testy z modelem in vivo przerzutującego raka prostaty. Pozwoli to ustalić, czy substancje działające na komórki w hodowli są równie skuteczne i przede wszystkim bezpieczne w działaniu na żywy organizm.

