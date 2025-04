Sól - wpływ na zdrowie

Sól poprawia smak przeróżnych potraw, ale też nie pozostaje obojętna dla naszego organizmu. Może nam zarówno zaszkodzić, ale też czasem pomóc.

Spożywamy ją pod postacią chlorku sodu NaCl, jako jodowaną sól kuchenną lub coraz modniejszą – sól morską. Dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5-6 gram (1 łyżeczka) – wliczając w to sól zawartą w produktach spożywczych, przyprawach. Nadmierna ilość soli powoduje zatrzymanie wody w organizmie, a to z kolei może owocować nadciśnieniem tętniczym i obrzękami oraz zaburzeniami pracy nerek. Trwają badania nad związkiem spożywania soli z rakiem żołądka i udarami mózgu.

Sól w zalecanej ilości jest nam niezbędna do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej i regulacji gospodarki wodnej.

Od nadmiernego spożywania soli ustrzeże nas uważne czytanie składu produktów na etykietkach.

Warto zamiast soli zacząć stosować przyprawy ziołowe, takie jak bazylia, oregano, tymianek, estragon, majeranek, pietruszka, szczypior itd. Doceńmy naturalne walory smakowe warzyw i mięsa. Rezygnując z nadmiaru soli już po kilkunastu dniach przyzwyczaimy się do nowego smaku.

Z soli nie powinny rezygnować osoby z niskim ciśnieniem. Podczas biegunek i wymiotów warto czasem zastosować roztwór wodny soli, który choć trochę zatrzyma wodę w organizmie (1-2 łyżeczki soli na szklankę wody przegotowanej).

Starożytna zasada umiaru jest ponadczasowa i odnosi się do wielu aspektów życia ludzkiego, w tym głównie do zdrowia. Jeżeli nie przesadzamy ponad normę, możemy czuć się pozornie bezpieczni. Nie zwalania nas to jednak od okresowych kontroli ciśnienia i dbałości o zdrowie nasze i rodziny.

Katarzyna Ziaja