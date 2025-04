SOS Wioski Dziecięce "Powrót do szkoły"

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej, w ubiegłym roku rodzice wydali średnio 1 122 zł na wyprawkę dla jednego ucznia. W każdej rodzinie SOS jest od 5 do 8 dzieci, dlatego też kwotę należy pomnożyć 5-8 razy. Wysokie ceny podręczników to ogromne wyzwanie finansowe dla rodziców SOS, dlatego niezwykle ważna jest pomoc darczyńców.

- Zrobię wszystko, by powierzone mi dzieci nie wyróżniały się na tle klasy w inny sposób niż poprzez osiągane sukcesy edukacyjne. Nie chcę, aby wstydziły się i czuły gorsze od swoich kolegów. – mówi Anna Nawrocka, Mama SOS, Siedlce.

Wsparcia potrzebują również maluchy uczęszczające do świetlic prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Dzieci pochodzą z wielodzietnych rodzin, w których brakuje środków do życia. Wiele z nich niechętnie wraca do szkoły po wakacyjnej przerwie, ponieważ nie mają podręczników i przyborów szkolnych. Dzieci wstydzą się biedy i ubóstwa.

Kampania “Powrót do szkoły” potrwa od sierpnia do końca października.

W tym roku do akcji przyłączyli się operatorzy sieci komórkowych Orange, T-Mobile Polska, Play i Plus. Akcję Stowarzyszenia można wesprzeć wysyłając charytatywny SMS o treści POMAGAM na numer 74 565 (koszt 4zł + VAT). Operatorzy cały przychód uzyskany z serwisu SMS przekażą SOS Wioskom Dziecięcym.

Akcję SMS obsługuje technicznie Digital Virgo SA.

Źródło: Materiały prasowe InnovationPR/ (dr)

