„Dzieci, które przychodzą do nas do Stowarzyszenia są jak piękne naczynia, często przez rodziców potłuczone. Przychodzą z wielkimi urazami, wielką traumą. My się nad nimi pochylamy, pracujemy z nimi… sklejamy” – opowiada Jadwiga Król - Mama SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie pomaga już 1250 osieroconym i opuszczonym maluchom. W Polsce jest jeszcze 80 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wiele z nich dorasta w domach zagrożonych rozpadem, w których panuje bieda i przemoc. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie im szczęśliwego dzieciństwa w Rodzinach SOS i przygotowanie do samodzielnego życia.

Kampanię wspiera również ambasadorka Stowarzyszenia - Natalia Kukulska, która przekaże swój 1% na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Przekazane fundusze pomogą osieroconym dzieciom

"Dzięki pozyskanym funduszom Stowarzyszenie będzie mogło pokryć koszty utrzymania, edukacji i leczenia osieroconych dzieci, które zyskają szanse na dorastanie w bezpiecznych i dobrych warunkach. Wystarczy jeden gest, aby podarować dzieciom dom, bezpieczeństwo i wiarę w lepszą przyszłość". – mówi Natalia Kukulska.

Działania promocyjne kampanii „Wystarczy jeden gest, by podarować dzieciom dom” SOS Wiosek Dziecięcych obejmą: prasę, radio, telewizję, outdoor, Internet, kina oraz bezpośrednią wysyłkę do darczyńców. Ze strony www.wioskisos.org można pobrać również program PITY 2012, który ułatwi rozliczenie z fiskusem. Patronem medialnym akcji zostało Radio Plus. Kampania informacyjna potrwa do końca kwietnia.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od prawie 29 lat.

Strategię oraz kreację kampanii przygotowała pro bono agencja reklamowa Saatchi&Saatchi, a w pozyskaniu i planowaniu mediów z pomocą przyszedł dom mediowy Starcom.

Źródło: Materiały prasowe InnovationPR/ (dr)

