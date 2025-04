Zgodnie z innymi badaniami opublikowanymi w New England Journal od Medicine zimno pomaga szybciej spalić tkankę tłuszczową. Korzystaj więc jak najczęściej z dobrodziejstw chłodu.

1. Idź na zimowy spacer

Dodasz sobie energii i przestanie cię boleć głowa. Jeśli jesteś zakatarzona: odetkasz nos (śluzówki pod wpływem zimna obkurczają się) i szybciej wrócisz do zdrowia (mróz zabija wirusy). Zimowe słońce dostarczy ci też potrzebnej porcji witaminy D.

2. W domu przykręć kaloryfer i otwórz okno

Naukowcy twierdzą, że w co trzecim pomieszczeniu panują niekorzystne warunki dla zdrowia. Przegrzane, wysuszone powietrze bywa przyczyną choroby zwanej Sick Building Syndrome (Syndrom Chorych Budynków). Objawy to: przemęczenie, rozdrażnienie oraz bezsenność. Wietrz więc często mieszkanie, a kaloryfery ustaw tak, by temperatura w pokojach nie przekraczała 21 st. C.

3. Skorzystaj z krioterapii miejscowej

Przy bólach stawów wypróbuj zabiegi fizjoterapii z wykorzystaniem ciekłego azotu o temp. -120 st. C.