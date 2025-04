Obciążenie genetyczne, nadwaga, spożywanie alkoholu oraz wiek są znanymi faktorami w rozwoju raka piersi. Jednak tylko w jednej trzeciej przypadków możliwe jest wyjaśnienie etiologii nowotworu na podstawie tych czynników ryzyka. Stąd stałe dążenie do odkrywania ciągle nowych elementów układanki składających się na patomechanizm powstawania nowotworu sutka. Ponieważ od dawna wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza, szczególnie spalinami samochodowymi jest niebezpieczne dla zdrowia naukowcy postanowili zbadać jak wpływa ono na występowanie tego złośliwego raka.W tym celu badacze zebrali dane o zanieczyszczeniu powietrza w Montrealu w poszczególnych dzielnicach, a nawet na pewnych ulicach. Następnie porównano te informacje z adresami kobiet cierpiących na raka piersi. Jak się okazało panie mieszkające w bardziej skażonym środowisku miały znacznie zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór sutka.„Udało na się udowodnić zależność pomiędzy występowaniem raka piersi po menopauzie, a zawartością dwutlenku azotu będącego markerem zanieczyszczenia powietrza spalinami” – podsumowuje kanadyjski badacz Mark Goldberg. Jednak jak podkreślają naukowcy wyniki należy interpretować z pewną dozą ostrożności. Tak naprawdę dwutlenek azotu nie jest przyczyną raka. Nie jest on jedyną substancją występującą w spalinach i potrzebne są badania na szerszą skalę by stwierdzić jaki związek tak naprawdę jest głównym winowajcą. Zanim to nastąpi warto się jednak zastanowić nad zmniejszeniem ruchu samochodowego w gęsto zamieszkanych obszarach.Źródło: Fokus Gesundheit/kp/pk

