„Dla kogoś, kto przez cztery lata nie był w stanie nawet ruszyć palcem u nogi, móc stać na własnych nogach jest wręcz niesamowitym przeżyciem” – tak opisuje wyniki eksperymentu sam Rob Summers. W 2006 roku został on potrącony przez samochód i w wyniku tego wypadku doznał paraliżu kończyn dolnych. W jego przypadku naukowcy podjęli próbę zastosowania eksperymentalnego leczenia. Wszczepiono mu w rejon rdzenia kręgowego16 elektrod mających stymulować komórki nerwowe poniżej miejsca uszkodzenia. Regularny trening połączony ze stymulacją elektryczną sprawił, że po jakimś czasie pacjent mógł stać, a nawet wykonać kilka kroków z niewielką pomocą. Rob odzyskał również kontrolę nad innymi procesami fizjologicznymi m.in. oddawaniem moczu i stolca.

„Nikt z nas nie mógł w to uwierzyć” – mówi prof. Reggie Edgerton, prowadzący te badania – „Baliśmy się w to uwierzyć.”

Naukowcy każą nam jednak poczekać z ogłoszeniem sukcesu. Rob Summers jest jednym z 5 pacjentów uczestniczących w badaniu. Spektakularna poprawa jego stanu potrzebuje porównania z innymi chorymi z uszkodzeniami rdzenia. Poza tym podkreślany jest fakt, że przedstawiona metoda nie leczy w założeniu uszkodzenia rdzenia. Wiele jednak osób po wypadkach z pewnością ucieszy, nawet odległa perspektywa spróbowania tej metody leczenia.

„To bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że jesteśmy jeszcze na etapie badań, jednak warto być na bieżącą, ponieważ mamy zamiar rozwijać się każdego dnia.” – podsumowuje prof. Susan Harkema, biorąca udział w tych badaniach.

Źródło: BBC News/ kp

